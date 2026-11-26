Лідеру ультраправого Альянсу за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміону висунули звинувачення у публічному підбурюванні до насильства проти членів виборчої комісії напередодні президентських виборів минулого року.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на Генеральну прокуратуру Румунії, передає "Європейська правда".

У четвер політика викликали на допит до Генпрокуратури, де перекваліфікували його статус з підозрюваного на обвинуваченого у справі про публічне підбурювання. Вона стосується випадку, коли Сіміон у березні 2015 року оприлюднив у своїх соцмережах відео, де реагував на заборону Виборчої комісії антизахідному кандидату Келіну Джорджеску брати участь у президентських виборах.

"За допомогою цього відео обвинувачений закликав громадськість вчиняти дії, що становлять тяжкі злочини, а саме: крайні фізичні напади, тортури або позбавлення життя, використавши вислів "їх слід обдерти на публічній площі", маючи на увазі членів Центральної виборчої комісії – "тих, хто вчинив державний переворот", – йдеться у заяві прокурорів.

Зазначається, що того ж дня біля будівлі ЦВК кілька осіб, зокрема депутати від партії Сіміона, проводили акцію протесту, яка переросла в насильницькі дії: підпали та розбивання майна, а також поранення співробітників жандармерії.

Лідер AUR відкинув висунуті звинувачення, назвавши цю справу "маскарадом" та політичною справою. На його думку, ця справа має на меті "повалити партію AUR", "поставити її на коліна", оскільки вона неодноразово відмовлялася "миритися з системою".

Днями Сіміон презентував звіт AUR щодо скасування президентських виборів 2024 року під назвою "Як було скасовано голосування 9,4 мільйона громадян". Документ, підготовлений депутаткою Лаурою Герасим, має 432 сторінки та аналізує обставини анулювання виборів, рішення влади та відповідальність залучених інституцій.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску.

6 грудня Конституційний суд Румунії безпрецедентно анулював результати першого туру голосування та вирішив, що увесь виборчий процес має початися заново. Приводом стали документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону. Надалі Джорджеску не допустили до балотування на виборах.