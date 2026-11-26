19 листопада в Тирасполі знайшли мертвим 43-річного військовослужбовця Оперативної групи російських військ (ОГРВ) Сергєя В.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське інформаційне агентство IPN.

Згідно з висновком службового розслідування, яке надіслано командувачу військ Московського військового округу і яке є у розпорядженні IPN, його смерть є самогубством.

Сергєй В. був родом із Брянської області. У російській армії він служив з 2002 року, а в Придністров’ї був водієм-електриком у роті мобільних засобів зв’язку. Його останній контракт діяв до травня 2027 року.

За даними розслідування, у день загибелі Сергєй перебував на службі до 13:35.

Незабаром після 14:00 медики констатували його смерть у нього вдома. Розслідування провів командир військової частини № 13962 полковник Дмитрій Зєлєнков.

Однією з причин, які могли призвести до трагедії, командування називає соціально-побутові проблеми. Вони пов’язані з тим, що військовий не міг виїжджати за межі Придністров’я. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році російські військові фактично заблоковані в регіоні.

При цьому в документі ці обмеження пояснюють "загостренням військово-політичної ситуації" та заходами влади Республіки Молдова щодо військовослужбовців і цивільного персоналу російського контингенту.

Командування заперечує зв’язок загибелі з умовами служби. У висновку зазначили, що у Сергєя В. були доброзичливі стосунки з товаришами по службі, а з 2017 року він не порушував військову дисципліну.

Після цього випадку полковник Зєлєнков запропонував "посилити дистанційний контроль за військовослужбовцями, які перебувають поза підрозділами".

Своєму заступнику з військово-політичної роботи він доручив "вжити заходів щодо уникнення негативного суспільного резонансу", пов’язаного зі смертю військового.

Які саме заходи мають на увазі, у документі не уточнили.

Нагадаємо, торік російський військовослужбовець, який утік до Норвегії, попросив притулку.

Це не перший випадок, коли російські військові та бойовики просять притулку в Норвегії. Нагадаємо, на початку 2023 року до Норвегії втік колишній командир групи Вагнера, який став відомий бійкою в барі.