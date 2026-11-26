У Німеччині відклали суд над українкою, звинуваченою у шпигунстві на користь РФ
Початок судового процесу над звинуваченою у шпигунстві на користь Росії громадянкою України Ілоною В. у Берліні було відкладено через надзвичайну медичну ситуацію.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
Речниця суду повідомила, що підсудній знадобилася медична допомога під час дорогу до зали суду.
У результаті початок судового процесу відкладено на невизначений термін.
57-річна жінка, яка має німецьке та українське громадянство, перебуває під вартою з січня.
Її звинувачують у шпигунстві за нібито передачу інформації російській військовій розвідці. Серед іншого, її звинувачують у спробі налагодити контакти в Міністерстві оборони Німеччини та оборонній промисловості.
Звинувачення у шпигунстві для Росії їй висунули у вересні.
Після її затримання у січні Німеччина вислала співробітника посольства РФ зі звинуваченням у шпигунстві. Посольство РФ назвало звинувачення "провокацією".