Початок судового процесу над звинуваченою у шпигунстві на користь Росії громадянкою України Ілоною В. у Берліні було відкладено через надзвичайну медичну ситуацію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Речниця суду повідомила, що підсудній знадобилася медична допомога під час дорогу до зали суду.

У результаті початок судового процесу відкладено на невизначений термін.

57-річна жінка, яка має німецьке та українське громадянство, перебуває під вартою з січня.

Її звинувачують у шпигунстві за нібито передачу інформації російській військовій розвідці. Серед іншого, її звинувачують у спробі налагодити контакти в Міністерстві оборони Німеччини та оборонній промисловості.

Звинувачення у шпигунстві для Росії їй висунули у вересні.

Після її затримання у січні Німеччина вислала співробітника посольства РФ зі звинуваченням у шпигунстві. Посольство РФ назвало звинувачення "провокацією".