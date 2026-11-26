Європейські слідчі заарештували 21 підозрюваного в ході понад 300 обшуків, проведених у середу в 12 країнах Європи у рамках операції з боротьби з організованою фінансовою злочинністю.

Про це повідомило у четвер агентство dpa з посиланням на управління кримінальної поліції центральної німецької землі Тюрингії, пише "Європейська правда".

Як повідомили в управлінні, розташованому в столиці землі Ерфурті, було вилучено численні документи, носії інформації, великі суми готівки, ювелірні вироби та автомобілі класу "люкс".

В операції взяли участь поліція, митні органи та прокуратури кількох країн.

Основним центром операції стала німецька федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, де було проведено близько 100 обшуків.

Операції також відбулися в Бельгії, Нідерландах і Франції, а також в Італії, Естонії та кількох країнах Східної Європи. За даними управління, в операції було задіяно понад 3 тисячі співробітників.

Слідчі вважають, що затримані підозрювані є членами злочинної організації, яка, як стверджується, відмила щонайменше 120 млн євро за допомогою шахрайської схеми.

Імовірно, для цих цілей у Німеччині діяли щонайменше 22 підставні компанії, які виставляли рахунки за послуги, що ніколи не надавалися.

Підозрюваних також звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму щонайменше 18,9 млн євро.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Чорногорії під час обшуку квартири в Будві, якою користувалися двоє громадян Росії, правоохоронці виявили гроші у восьми валютах на загальну суму в еквіваленті близько мільйона євро, а також поліграф, IT-обладнання та засоби зв’язку.

А у серпні Національна поліція Іспанії повідомила про викриття злочинної організації, яка займалася контрабандою великих партій кокаїну до Європи та відмиванням прибутків, отриманих від цієї діяльності.