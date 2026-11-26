Болгарія готова долучитися до нового кредиту Євросоюзу для України на 45 млрд євро у 2027 році, але лише до його невійськової складової обсягом 20 млрд євро, та просить спрямувати її допомогу безпосередньо в райони проживання болгарської меншини в Україні.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев перед початком позачергового засідання Європейської ради 26 листопада.

Радев наголосив, що Болгарія готова брати участь у бюджетній підтримці України, але не у фінансуванні її військових потреб.

"Я абсолютно чітко заявив, що ми розділимо бюджет і цей кредит на 45 млрд на дві частини: військову складову у 25 млрд і невійськову, бюджетну складову у 20 млрд. Болгарія візьме участь у кредиті на 20 млрд для невійськової підтримки України", – заявив Радев.

Водночас болгарський прем'єр висловив побажання щодо спрямування допомоги його країни.

"У нас є величезна історична діаспора – 300 тисяч болгар, які живуть в Україні. І наше бажання та наше прохання – зосередити нашу підтримку в районах проживання болгарського населення в Україні", – зазначив він.

"Тож ми зробимо свій внесок. Але, знову ж таки, жодних грошей від Болгарії на зброю. Жодних грошей на війну в Україні", – наголосив Радев.

Нагадаємо, 18 листопада Єврокомісія запропонувала надати Україні додатковий кредит на 45 млрд євро у 2027 році, з яких 25 млрд планують спрямувати на оборону, а 20 млрд – на бюджетну підтримку.

Єврокомісія розраховує на участь усіх 27 держав Євросоюзу у новому кредиті для України.

Докладніше про суперечності між державами ЄС щодо майбутнього довгострокового бюджету та перспективи фінансування України читайте у статті "Європейської правди": "Битва за 100 млрд. Як у ЄС готують новий бюджет та чи будуть в ньому гроші для України".