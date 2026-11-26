Уряд Іспанії у четвер активував 2-й рівень надзвичайної ситуації Національного морського плану через загрозу витоку дизельного палива з танкера, який затонув біля узбережжя Ібіци.

Про це повідомляє EFE, передає "Європейська правда".

2-й рівень надзвичайної ситуації згідно з Національним морським планом передбачає залучення надзвичайних державних ресурсів для локалізації та ліквідації розливу, який може серйозно вплинути на морську екосистему та узбережжя.

Судно морської рятувальної служби Clara Campoamor, що спеціалізується на локалізації розливів забруднюючих речовин, вирушило до місця аварії, де також перебуває судно Salvamar Talía.

Крім того, літак морської рятувальної служби здійснює обліт зони, щоб підтвердити, чи відбувся розлив палива в море, та оцінити його масштаби.

Зі свого боку, Міністерство екологічного переходу активувало план для локалізації можливих розливів. Наразі у зоні аварії ознак забруднення не виявили.

Автономна спільнота Балеарських островів активувала свій Територіальний план цивільного захисту на нульовому рівні для постійного моніторингу ситуації та забезпечення негайного реагування на будь-які інциденти, що можуть вплинути на узбережжя або морське середовище.

Вранці 26 листопада біля узбережжя острова Ібіца затонуло судно, яке перевозило близько 7 тисяч метричних тонн дизельного палива; внаслідок цього загинула людина.

Четверо постраждалих з судна мають ознаки гіпотермії, зневоднення, проковтування солоної води та отруєння внаслідок контакту з нафтопродуктами. Поранені залишаються в лікарнях Ібіци та Валенсії.

16 листопада писали, що вантажне судно BETUL 8 зазнало лиха біля узбережжя Болгарії. Влада пізніше повідомила про те, що всіх членів екіпажу, які перебували на борту, вдалося врятувати.