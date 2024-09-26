Фукуяма про перемогу України, страхи Байдена і те, як змусити РФ піти на поступки

Френсіс Фукуяма – американський професор зі світовим ім’ям. Філософ та дослідник питань політики та міжнародних відносин, він ніколи не приховував свою прихильність до України.

Фукуяма особисто переконує американських лідерів думок про важливість підтримки України, особливо зараз, під час війни. Втім, він щиро визнає, що у США зараз – протилежний тренд, і підтримка України пішла на спад.

На полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко поговорив з ним про цей тренд, а також про реальні шляхи завершення війни та про те, що має змусити росіян піти на поступки.

Радимо подивитися саме відеоверсію цього інтерв’ю – вона доступна як в оригіналі, англійською, так і з українським озвучуванням. А скорочений текстовий варіант інтерв’ю – в матеріалі Фукуяма: Росіяни ще не відчули достатньо болю та страждань. Це треба змінити перед перемир’ям. Далі – основне з його інтерв’ю.

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Я не вважаю, що в США дійсно багато американців, які є противниками перемоги України.

Так, є крайнє праве крило Республіканської партії, яке дійсно налаштоване проти України, але навіть серед республіканців ще є підтримка України.

Ключова проблема – це лідерство Дональда Трампа у Республіканській партії. Трамп не любить Україну, а його фанатичні прихильники будуть повторювати все, що він скаже.

Позиція Дональда Трампа – "війна має просто закінчитися". Але, по суті, йдеться про її завершення на умовах Росії, бо вона отримає ті землі, які захопила, в обмін на те, що Україна отримає щось подібне на перемир'я.

Натомість Камала Гарріс каже, що це неприйнятно. Бо для демократів мета полягає у перемозі України. Інше питання, наскільки реалістична ця перемога.

Але, Дональд Трамп – це не всі Сполучені Штати. І я сподіваюся, він зазнає переконливої поразки в листопаді.

А для пересічних американців вибір зводиться до того, на який ризик вони готові піти заради перемоги України.

Хоча в реальності вибір зводиться до того, яку зброю ви отримаєте від США і яким буде дозвіл на використання. Чи можуть ATACMS і F-16 вражати цілі у Росії тощо.

Так от: можу запевнити, що пересічні американці не мають щодо цього жодної позиції.

При цьому я впевнений, що багато американців були б раді скасуванню Білим домом деяких обмежень, накладених за Байдена. До слова, багато цих обмежені походить від Байдена особисто, навіть не від його радників.

Одна з проблем президента Байдена – це його дуже великий досвід у зовнішній політиці. Причому рішення Байдена далеко не завжди були правильними – він наробив багато помилок.

Поза тим, сам Байден через свій багаторічний досвід дуже впевнений у власних судженнях про зовнішню політику.

Це робить його менш гнучким, ніж міг би бути політик з меншим досвідом.

Але, загалом, фактом є те, що у світі зростає відкрита опозиція до України, і праві популісти набирають обертів у низці країн, з різних причин.

На даному етапі здатність України звільнити всю територію у кордонах 1991 року – це дуже складне завдання.

Тому я думаю, що в реальності на нас чекають переговори про умови припинення вогню, а не про мир.

Та я вважаю можливим припинення вогню без вашої згоди на територіальні втрати.

Щоб змусити РФ піти на поступки треба посилити біль, який відчувають Росія та росіяни через цю війну.

Більше тез американського професора – в матеріалі Фукуяма: Росіяни ще не відчули достатньо болю та страждань. Це треба змінити перед перемир’ям.