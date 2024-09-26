Фукуяма о победе Украины, страхах Байдена и том, как заставить РФ пойти на уступки

Фрэнсис Фукуяма – американский профессор с мировым именем. Философ и исследователь вопросов политики и международных отношений, он никогда не скрывал свою приверженность Украине.

Фукуяма лично убеждает американских лидеров мнений о важности поддержки Украины, особенно сейчас, во время войны. Впрочем, он искренне признает, что в США сейчас – противоположный тренд, и поддержка Украины пошла на спад.

На полях ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с ним об этом тренде, а также о реальных путях завершения войны и о том, что должно заставить россиян пойти на уступки.

Советуем посмотреть именно видеоверсию этого интервью – она доступна как в оригинале, на английском, так и с украинской озвучкой. А сокращенный текстовый вариант интервью – в материале Фукуяма: Россияне еще не ощутили достаточно боли и страданий. Это надо изменить перед перемирием. Далее – основное из его интервью.

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Я не считаю, что в США действительно много американцев, которые являются противниками победы Украины.

Да, есть крайнее правое крыло Республиканской партии, которое действительно настроено против Украины, но даже среди республиканцев еще есть поддержка Украины.

Ключевая проблема – это лидерство Дональда Трампа в Республиканской партии. Трамп не любит Украину, а его фанатичные сторонники будут повторять все, что он скажет.

Позиция Дональда Трампа – "война должна просто закончиться". Но, по сути, речь идет о ее завершении на условиях России, потому что она получит те земли, которые захватила, в обмен на то, что Украина получит что-то вроде перемирия.

Зато Камала Харрис говорит, что это неприемлемо. Потому что для демократов цель заключается в победе Украины. Другой вопрос, насколько реалистична эта победа.

Но, Дональд Трамп – это не все Соединенные Штаты. И я надеюсь, он потерпит убедительное поражение в ноябре.

А для рядовых американцев выбор сводится к тому, на какой риск они готовы пойти ради победы Украины.

Хотя в реальности выбор сводится к тому, какое оружие вы получите от США и каким будет разрешение на использование. Могут ли ATACMS и F-16 поражать цели в России и тому подобное.

Так вот: могу заверить, что рядовые американцы не имеют по этому поводу никакой позиции.

При этом я уверен, что многие американцы были бы рады отмене Белым домом некоторых ограничений, наложенных при Байдене. К слову, многие из этих ограничений исходят от Байдена лично, даже не от его советников.

Одна из проблем президента Байдена – это его очень большой опыт во внешней политике. Причем решения Байдена далеко не всегда были правильными – он наделал много ошибок.

Кроме того, сам Байден из-за своего многолетнего опыта очень уверен в собственных суждениях о внешней политике.

Это делает его менее гибким, чем мог бы быть политик с меньшим опытом.

Но, в общем, фактом является то, что в мире растет открытая оппозиция к Украине, и правые популисты набирают обороты в ряде стран, по разным причинам.

На данном этапе способность Украины освободить всю территорию в границах 1991 года – это очень сложная задача.

Поэтому я думаю, что в реальности нас ждут переговоры об условиях прекращения огня, а не о мире.

И я считаю возможным прекращение огня без вашего согласия на территориальные потери.

Чтобы заставить РФ пойти на уступки надо усилить боль, которую испытывают Россия и россияне из-за этой войны.

Больше тезисов американского профессора – в материале Фукуяма: Россияне еще не ощутили достаточно боли и страданий. Это надо изменить перед перемирием.