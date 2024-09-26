Зеленський подякував США за $7,9 млрд оборонної допомоги

Президент Володимир Зеленський подякував США за надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму $7,9 млрд та запровадження санкцій проти Росії.

Про це йдеться у його дописі, передає "Європейська правда".

Зеленський подякував США за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні.

"Вдячний президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму $7,9 млрд та запровадження санкцій проти Росії", – написав він.

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Зеленський заявив, що Україна використає цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення головної спільної мети: перемоги України, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки.

Як відомо, Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України, пообіцявши виділити на зброю у найближчі місяці майже $8 млрд, включно з Patriot і авіабомбами JSOW.

Крім того, у середу США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму $375 млн.

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