Зеленский поблагодарил США за $7,9 млрд оборонной помощи

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за предоставление Украине значительной оборонной помощи на общую сумму $7,9 млрд и введение санкций против России.

Об этом говорится в его посте, передает "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил США за то, что удалось найти способ выделить остаток помощи по безопасности Украине.

"Благодарен президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму $7,9 млрд и введение санкций против России", – написал он.

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Зеленский заявил, что Украина использует эту помощь наиболее эффективным и прозрачным способом для достижения главной общей цели: победы Украины, справедливого и длительного мира и трансатлантической безопасности.

Как известно, Байден объявил о резком увеличении помощи по безопасности для Украины, пообещав выделить на оружие в ближайшие месяцы почти $8 млрд, включая Patriot и авиабомбы JSOW.

Кроме того, в среду США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $375 млн.

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