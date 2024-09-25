Прем’єр Грузії та делегація не аплодували словам Байдена в ООН про підтримку України

Грузинська делегація на чолі з прем’єром Іраклієм Кобахідзе під час виступу президента США Джо Байдена в ООН не приєдналася до аплодисментів присутніх на його словах про підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", фрагмент відео з промови, де можна бачити реакцію делегації Грузії, опублікували грузинські ЗМІ, зокрема "Эхо Кавказа".

У фрагменті Джо Байден каже: "Ми не можемо дозволити собі втому. Ми не можемо відводити очі. І ми не послабимо підтримку України, доки Україна не здобуде сталий і справедливий мир на основі принципів Статуту ООН".

Багато присутніх у залі відреагували на його слова оплесками, а грузинська делегація сидить нерухомо.

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Також грузинська служба "Голосу Америки" дізналася про скасування запрошення прем’єра Грузії на прийом президента Байдена у Нью-Йорку, який традиційно організовують для лідерів-учасників сесії Генасамблеї ООН, що відбудеться увечері 25 вересня за місцевим часом.

Згодом посольство США підтвердило цю інформацію, пояснивши таке рішення антидемократичними діями грузинської влади та негативною риторикою на адресу Заходу.