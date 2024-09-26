Прем'єр Грузії назвав скасування його запрошення на прийом президента США несерйозним кроком

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вперше прокоментував скасування його запрошення на прийом адміністрації президента США Джо Байдена.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

Іраклій Кобахідзе назвав рішення керівництва Сполучених Штатів "свого роду гуманітарним актом на користь опозиції".

"Це несерйозно, три дні тому надіслали запрошення, а потім його скасували. Це був свого роду гуманітарний акт на користь опозиції, хоча ніякого практичного ефекту для опозиції він теж не матиме", – сказав прем'єр-міністр.

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Раніше грузинська служба "Голосу Америки" дізналася про скасування запрошення прем’єра Грузії на прийом президента Байдена у Нью-Йорку, який традиційно організовують для лідерів-учасників сесії Генасамблеї ООН, що відбув увечері 25 вересня за місцевим часом.

Згодом посольство США підтвердило цю інформацію, пояснивши таке рішення антидемократичними діями грузинської влади та негативною риторикою на адресу Заходу.