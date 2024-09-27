Трамп відповів Гарріс щодо "капітуляції України"

Кандидат Республіканської партії у президенти США Дональд Трамп відреагував на непряму критику своєї суперниці Камали Гарріс його пропозиції щодо України.

Трампа цитує видання The Guardian, пише "Європейська правда".

Напередодні на брифінгу з Володимиром Зеленським у Вашингтоні Камала Гарріс назвала політику кампанії Дональда Трампа щодо припинення війни з Росією "пропозицією капітуляції". Гарріс не назвала Трампа на ім'я, але сказала, що "в моїй країні є дехто, хто хоче змусити Україну відмовитися від значної частини її суверенної території".

"Ці пропозиції збігаються з пропозиціями Путіна. І давайте будемо відвертими, це не пропозиції миру. Натомість це пропозиції капітуляції", – сказала Гарріс.

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Трамп відкинув критику своєї опонентки і наполягав на тому, що він лише хоче зупинити "шоу жахів, яке триває".

Коли його запитали, чи повинна Україна відмовитися від територій, Трамп був небагатослівним, сказавши: "Давайте досягнемо миру... Нам потрібен мир. Нам потрібно зупинити смерть і руйнування".

Його візаві, Джей Ді Венс, раніше припустив, що Росія могла б залишити за собою окуповані нею українські землі, натомість потрібно було б створити "демілітаризовану зону" з добре укріпленою лінією фронту, щоб запобігти новому російському вторгненню.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський повинні зустрітись у п’ятницю в Нью-Йорку після серії скандальних заяв республіканського кандидата на адресу президента України.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден перед зустріччю з Володимиром Зеленським у Білому домі заявив у четвер, що Росія не переможе у війні з Україною.

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