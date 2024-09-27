Швейцарія змінить кордон з Італією і Францією

Швейцарія відкоригує свій кордон з Італією в районі знаменитого курорту Церматт, а в кантоні Женева необхідно дещо скоригувати кордон з Францією.

Про це повідомило швейцарське видання Blick, пише "Європейська правда".

Причиною коригувань уздовж кордону з Італією є танення льодовиків. Значні ділянки в районі Церматта визначаються вододілом або лініями хребтів льодовиків. Оскільки льодовики тануть, ці утворення змінюються.

Швейцарія та Італія погодили угоду про коригування кордону в травні 2023 року відповідно до економічних інтересів обох сторін.

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Оскільки йдеться про незначні зміни, Федеральна рада Швейцарії може укладати угоди самостійно, і вона дала дозвіл на підписання угоди про коригування кордону. Італія ще має офіційно схвалити зміни.

Курорт Церматт навколо вершини Маттергорн щосезону приваблює сотні тисяч туристів, минулого року туристи провели там загалом 2,7 мільйона ночей. Більше половини гостей приїхали з-за меж Швейцарії.

Тим часом, близько 50 кілометрів із 103-кілометрового кордону між кантоном Женева і Францією проходять через водойми. Тут коригування необхідне у зв'язку з ренатуралізацією річок.

Коригування також необхідне між муніципалітетами Перлі-Серту і Бардоннекс. Причиною цього є прокладання колії для нової транскордонної трамвайної лінії.

Спільна французько-швейцарська комісія підготувала три угоди про демаркацію кордону в трьох женевських регіонах. Міжнародне право передбачає можливість обміну рівноцінними територіями у разі зміни кордонів.

Згідно з даними метеорологічної служби Європейського Союзу Copernicus, Європа є континентом, який нагрівається найшвидше у світі, і цей вплив найбільш помітно в таких областях, як Альпи.

Коли льодовики зменшуються, знайомі гірські маршрути змінюються, і в найгіршому випадку лід може раптово впасти. У липні 2022 року, наступного дня після того, як на вершині Мармолада в італійських Доломітах було зафіксовано двозначну температуру, брила льоду відкололася від гірського льодовика і вбила 11 альпіністів.