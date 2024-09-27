Швейцария изменит границу с Италией и Францией

Швейцария откорректирует свою границу с Италией в районе знаменитого курорта Церматт, а в кантоне Женева необходимо несколько скорректировать границу с Францией.

Об этом сообщило швейцарское издание Blick, пишет "Европейская правда".

Причиной корректировок вдоль границы с Италией является таяние ледников. Значительные участки в районе Церматта определяются водоразделом или линиями хребтов ледников. Поскольку ледники тают, эти образования меняются.

Швейцария и Италия согласовали соглашение о корректировке границы в мае 2023 года в соответствии с экономическими интересами обеих сторон.

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Поскольку речь идет о незначительных изменениях, Федеральный совет Швейцарии может заключать соглашения самостоятельно, и он дал разрешение на подписание соглашения о корректировке границы. Италия еще должна официально одобрить изменения.

Курорт Церматт вокруг вершины Маттергорн каждый сезон привлекает сотни тысяч туристов, в прошлом году туристы провели там всего 2,7 миллиона ночей. Более половины гостей приехали из-за пределов Швейцарии.

Между тем, около 50 километров из 103-километровой границы между кантоном Женева и Францией проходят через водоемы. Здесь корректировка необходима в связи с ренатурализацией рек.

Корректировка также необходима между муниципалитетами Перли-Серту и Бардоннекс. Причиной этого является прокладка пути для новой трансграничной трамвайной линии.

Совместная французско-швейцарская комиссия подготовила три соглашения о демаркации границы в трех женевских регионах. Международное право предусматривает возможность обмена равноценными территориями в случае изменения границ.

Согласно данным метеорологической службы Европейского Союза Copernicus, Европа является самым быстро нагревающимся континентом в мире, и это влияние наиболее заметно в таких областях, как Альпы.

Когда ледники уменьшаются, знакомые горные маршруты меняются, и в худшем случае лед может внезапно упасть. В июле 2022 года, на следующий день после того, как на вершине Мармолада в итальянских Доломитах была зафиксирована двузначная температура, глыба льда откололась от горного ледника и убила 11 альпинистов.