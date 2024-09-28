Нідерланди офіційно зняли з озброєння винищувачі F-16

Нідерланди офіційно оголосили, що зняли з озброєння винищувачі F-16, на зміну їм прийшли літаки F-35.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Нідерландів, яку наводить "Європейська правда".

У відомстві нагадали, що перший з 213 винищувачів F-16, придбаних Нідерландами, прибув на авіабазу Леуварден 6 червня 1979 року.

"Міністерство оборони офіційно попрощалося з легендарним літаком. У рамках цього заходу над Нідерландами було проведено стройовий політ восьми літаків", – йдеться у заяві.

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Як зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, "після 45 років вірної служби і безлічі місій літак знайде нове життя в Україні та Румунії".

Een gedenkwaardig moment: de laatste afscheidsvlucht van de iconische F-16.



Na 45 jaar trouwe dienst en vele missies krijgt het toestel een nieuw leven in Oekraïne en Roemenië.



Aan iedereen die de F-16 heeft gevlogen of onderhouden: bedankt!! pic.twitter.com/cyyjBxXAQp – Ruben Brekelmans (@DefensieMin) September 27, 2024

Як відомо, винищувачі F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.

Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.

У ВПС Нідерландів раніше заявляли, що Україна може застосовувати надані його країною винищувачі F-16 для ударів по російській території.