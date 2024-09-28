Боррель відповів на закиди Трампа щодо недостатньої допомоги Україні з боку ЄС

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відрегаував на озвучені кандидатом у президенти США тези про недостатню участь Європи у допомозі Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву Борреля наводить "Укрінформ".

За його словами, допомога, яку ЄС надав Україні після початку російського повномасштабного вторгнення, не є малою.

"Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, – європейці не роблять свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України – у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, – це більше за вас (американців – ред.). Це вже понад 130 мільярдів євро", – зазначив Боррель.

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Він нагадав, що військова частина наданої країнами ЄС допомоги становить 45 мільярдів євро, що менше від того, що надають США, але водночас "не є малою сумою".

Крім того, топдипломат ЄС наголосив, що у політичному вимірі ЄС надав Україні статус країни-кандидата та перспективу членства, що, за словами Борреля, було "немислимим" до початку повномасштабної російської війни.

Просто зараз ЄС надає Україні величезну допомогу, приймаючи майже п’ять мільйонів біженців, додав він.

Нещодавно Трамп повторив неодноразово спростовану тезу про те, що США дали Україні "майже 300 мільярдів доларів", а Європа – "лише невелику частку від цієї суми". І звинуватив президента США Джо Байдена в тому, що він навіть не намагався змінити ситуацію.

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