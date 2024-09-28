Боррель ответил на упреки Трампа относительно недостаточной помощи Украине со стороны ЕС

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель ответил на озвученные кандидатом в президенты США тезисы о недостаточном участии Европы в помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление Борреля приводит "Укринформ".

По его словам, помощь, которую ЕС предоставил Украине после начала российского полномасштабного вторжения, не является малой.

"Я слышал одного из американских кандидатов, который сказал, – европейцы не делают свою часть. Хорошо, но все, что мы делаем для Украины – в военном, экономическом, финансовом, гуманитарном измерениях, – это больше вас (американцев – ред.). Это уже более 130 миллиардов евро", – отметил Боррель.

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Он напомнил, что военная часть предоставленной странами ЕС помощи составляет 45 миллиардов евро, что меньше того, что предоставляют США, но в то же время "не является малой суммой".

Кроме того, топ-дипломат ЕС отметил, что в политическом измерении ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата и перспективу членства, что, по словам Борреля, было "немыслимым" до начала полномасштабной российской войны.

Просто сейчас ЕС оказывает Украине огромную помощь, принимая почти пять миллионов беженцев, добавил он.

Недавно Трамп повторил неоднократно опровергнутый тезис о том, что США дали Украине "почти 300 миллиардов долларов", а Европа – "лишь небольшую долю от этой суммы". И обвинил Байдена в том, что он даже не пытался изменить ситуацию.

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