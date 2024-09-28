Президент Італії застеріг від зростання привабливості популізму в Європі

Президент Італії Серджо Маттарелла під час свого триденного державного візиту до Німеччини застеріг від зростання привабливості популізму в Європі.

Заяву італійського президента наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про успіхи правих партій в країнах-членах ЄС, Маттарелла сказав, що деякі з них дають оманливі обіцянки повернутися до "золотого віку" 50 або 60 років тому.

"Світ кардинально змінюється. Великі міграційні потоки турбують багатьох людей", – додав Маттарелла, який закликав до пошуку конструктивних рішень.

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Своєю чергою німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, який приймав свого італійського колегу, зазначив, що тема демократії була підкреслена під час їхніх спільних переговорів. Він також попередив про небезпеки для демократії.

"Зі зростаючим занепокоєнням ... ми спостерігаємо тенденції поляризації в усіх наших суспільствах", – сказав Штайнмаєр, маючи на увазі результати нещодавніх виборів.

Він підкреслив, що важливо відновити довіру населення.

Нагадаємо, на земельних виборах у Бранденбурзі ультраліва партія BSW отримала 13,5% голосів. Хоча соціал-демократи і перемогли, розподіл мандатів призвів до того, що для більшості у СДПН у Бранденбурзі треба співпрацювати з ультралівими на чолі із Сарою Вагенкнехт.

Детальніше про ситуацію, яка склалася після виборів у Бранденбурзі, читайте у статті Бранденбург змінює Німеччину: Як партія Шольца дійшла до альянсу з "друзями Путіна".