Президент Италии предостерег от роста привлекательности популизма в Европе

Президент Италии Серджо Маттарелла во время своего трехдневного государственного визита в Германию предостерег от роста привлекательности популизма в Европе.

Заявление итальянского президента приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос об успехах правых партий в странах-членах ЕС, Маттарелла сказал, что некоторые из них дают обманчивые обещания вернуться к "золотому веку" 50 или 60 лет назад.

"Мир кардинально меняется. Большие миграционные потоки беспокоят многих людей", – добавил Маттарелла, который призвал к поиску конструктивных решений.

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В свою очередь немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер, который принимал своего итальянского коллегу, отметил, что тема демократии была подчеркнута во время их совместных переговоров. Он также предупредил об опасностях для демократии.

"С растущим беспокойством ... мы наблюдаем тенденции поляризации во всех наших обществах", – сказал Штайнмайер, имея в виду результаты недавних выборов.

Он подчеркнул, что важно восстановить доверие населения.

Напомним, на земельных выборах в Бранденбурге ультралевая партия BSW получила 13,5% голосов. Хотя социал-демократы и победили, распределение мандатов привело к тому, что для большинства в СДПГ в Бранденбурге надо сотрудничать с ультралевыми во главе с Сарой Вагенкнехт.

Подробнее о ситуации, которая сложилась после выборов в Бранденбурге, читайте в статье Бранденбург меняет Германию: Как партия Шольца дошла до альянса с "друзьями Путина".