У неділю, 29 вересня, громадяни Австрії визначали склад парламенту і, відповідно, нового уряду: за попередніми прогнозами, переможцями цих виборів уперше в повоєнній історії країни стала ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ).

Про це повідомило Der Standard, передає "Європейська правда".

За прогнозами, ультраправа партія Австрійська партія свободи (FPÖ) під керівництвом Герберта Кікла має найвищий відсоток у Національній раді – 29,1%. Далі партія чинного канцлера Карла Негаммера Австрійська народна партія (ÖVP) – 26,2%.

Соціал-демократична партія Австрії (SPÖ) отримала 20,4%, а зелені та ліберали NEOS були майже на одному рівні: 8,6% та 8,8%.

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Інфографіка: Der Standard

Як відомо, FPÖ лідирувала в опитуваннях після своєї перемоги на виборах до Європейського парламенту в червні. Канцлер Негаммер перед виборами пообіцяв знизити податки для низькооплачуваних працівників і для деяких більш заможних громадян.

Детально про перспективи виграшу ультраправих читайте у статті: Відродження Австро-Угорщини: як соратник Орбана йде до перемоги на австрійських виборах.