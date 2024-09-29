В воскресенье, 29 сентября, граждане Австрии определяли состав парламента и, соответственно, нового правительства: по предварительным прогнозам, победителями этих выборов впервые в послевоенной истории страны стала ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ).

Об этом сообщило Der Standard, передает "Европейская правда".

По прогнозам, ультраправая партия Австрийская партия свободы (FPÖ) под руководством Герберта Кикла имеет самый высокий процент в Национальном совете – 29,1%. Далее партия действующего канцлера Карла Негаммера Австрийская народная партия (ÖVP) – 26,2%.

Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) получила 20,4%, а зеленые и либералы NEOS были почти на одном уровне: 8,6% и 8,8%.

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Инфографика: Der Standard

Как известно, FPÖ лидировала в опросах после своей победы на выборах в Европейский парламент в июне. Канцлер Негаммер перед выборами пообещал снизить налоги для низкооплачиваемых работников и для некоторых более состоятельных граждан.

Подробно о перспективах выигрыша ультраправых читайте в статье: Возрождение Австро-Венгрии: как соратник Орбана идет к победе на австрийских выборах.