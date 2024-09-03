У німецькій Саксонії розслідують шахрайство з поштовим голосуванням на місцевих виборах
Виборча комісія німецької землі Саксонія розслідує можливе шахрайство з голосуванням поштою на місцевих виборах, що відбулися у неділю.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
Протягом багатьох років праві екстремісти розпускали в Інтернеті чутки про те, що вибори в Німеччині фальсифікують або маніпулюють ними – завжди без жодних доказів.
Тепер же нібито праві екстремісти, можливо, самі стали причиною фальсифікацій на земельних виборах у Саксонії, або принаймні нажилися на них.
Наразі виборча комісія землі розслідує підозри, що кілька поштових голосувань могли бути змінені і помилково приписані невеликій правоекстремістській партії "Вільна Саксонія". Йдеться про виборчі округи 36011 та 36012.
Згідно з повідомленням, під час підрахунку голосів працівники виборчих комісій виявили, що хрестики на кількох бюлетенях були перекреслені, а замість них стояв напис "Вільна Саксонія". Досі незрозуміло, скільки голосів було підроблено.
Шахрайство, ймовірно, було скоєно до того, як бюлетені прибули на виборчу дільницю. Бюлетені могли надійти, наприклад, з будинку для людей похилого віку.
"Вільна Саксонія" – радикальна партія, яка неодноразово підживлювала правоекстремістські демонстрації у Саксонії.
На земельних виборах праві екстремісти отримали 0,5 відсотка прямих голосів і 2,2 відсотка голосів за списком. Цифри по Дрездену схожі – за одним винятком: у виборчому окрузі Лангебрюк-2/Шенборн "Вільні саксонці" отримали помітно високі показники – 59 прямих голосів (10,2 відсотка) і 60 других за списком (10,2 відсотка). Округ є одним з тих, які підозрюються у маніпуляціях.
У четвер у Саксонії відбудеться черговий аудит виборів. В рамках перевірки будуть розслідуватися підозри в маніпуляціях.
Нагадаємо, у Тюрингії ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула 32,8% голосів і вперше в історії перемогла на земельних виборах. Її найближчий суперник – консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) – набрав лише 23,6%.
У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС з 31,9%, "АдН" друга з 30,6%. Крім того, після уточнення результатів ультраправі втратили меншість, яка могла б блокувати утворення коаліції без них.