У Саксонії після корекції результатів виборів ультраправі втратили блокуючу меншість

Земельна виборча комісія німецької Саксонії скоригувала неправильний розподіл місць у місцевому парламенті за результатами виборів, через що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) втратила право блокування деяких рішень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Для деяких процесів у земельному парламенті недостатньо простої більшості – натомість потрібно дві третини голосів усіх депутатів. Якщо партія має більше третини голосів, вона може зупинити певні процеси. "АдН" отримала таке право після земельних виборів у Саксонії і втратила його після корекції з боку виборчої комісії.

У заяві комісії йдеться, що через помилку програмного забезпечення в ніч виборів було опубліковано неправильний розподіл місць відповідно до попереднього результату. Згідно з отриманими голосами, "Зелені" та соціал-демократи отримали на одне місце більше, а Християнсько-демократичний союз та "АдН" – на одне місце менше, ніж було заявлено раніше. Таким чином, "АдН" опустилася з 41 до 40 місць. Лише з 41 місцем вони отримали б блокуючу меншість.

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Про помилку в підрахунках Державній виборчій комісії повідомили кілька партій та експерти Wahlrecht.de. За їхніми словами, була використана некоректна процедура розподілу місць.

З блокуючою меншістю певні земельні закони, які повинні прийматися більшістю у дві третини голосів усіх депутатів, не могли бути прийняті без депутатів від "АдН".

У Саксонії, як і в інших федеральних землях, конституційні судді та керівники державних аудиторських служб обираються більшістю у дві третини голосів усіх парламентарів. Крім того, земельні парламенти не можуть саморозпуститися без двох третин голосів.

Згідно з попередніми результатами, ХДС знову стала найсильнішою партією у Саксонії з 31,9% голосів. "АдН" посіла друге місце з 30,6%. "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW), новачок виборів, набрав 11,8% і, ймовірно, матиме право голосу у майбутньому формуванні уряду. СДПН отримала 7,3%, "Зелені" – 5,1%. Ліва партія пройшла до земельного парламенту лише з 4,5%, оскільки отримала два прямі мандати в Лейпцигу – тоді набуває чинності положення, згідно з яким вони проходять до парламенту, навіть якщо вони не подолали п'ятивідсотковий бар'єр.

"АдН" також має великий успіх у Тюрингії, де правоекстремістське регіональне об'єднання навіть стало найсильнішою силою в парламенті землі. Тут "АдН" таки отримала блокуючу меншість.

Нагадаємо, прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер вважає, що коаліція між його Християнсько-демократичним союзом, Соціал-демократичною партією та "Альянсом Сари Вагенкнехт" можлива після місцевих виборів.

Як повідомлялося, ультралівий "Альянс Сари Вагенкнехт" хоче підняти питання зовнішньої політики на переговорах про можливу участь в урядових коаліціях в Саксонії та Тюрингії.

Хоча такі питання вирішуються на федеральному рівні, уряди земель можуть висловити свою позицію і, наприклад, в ініціативах до Бундесрату (верхня палата німецького парламенту), заявила співлідерка партії Аміра Мохамед Алі.

Такі питання, як відмова від розміщення американських ракет у Німеччині або дипломатія у війні в Україні, є важливими для її партії, каже Мохамед Алі.

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