В немецкой Саксонии расследуют мошенничество с почтовым голосованием на местных выборах

Избирательная комиссия немецкой земли Саксония расследует возможное мошенничество с голосованием по почте на местных выборах, состоявшихся в воскресенье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В течение многих лет правые экстремисты распускали в интернете слухи о том, что выборы в Германии фальсифицируют или манипулируют ими – всегда без каких-либо доказательств.

Теперь же якобы правые экстремисты, возможно, сами стали причиной фальсификаций на земельных выборах в Саксонии. Или по крайней мере нажились на них.

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Сейчас избирательная комиссия земли расследует подозрения, что несколько почтовых голосований могли быть изменены и ошибочно приписаны небольшой правоэкстремистской партии "Свободная Саксония". Речь идет об избирательных округах 36011 и 36012.

Согласно сообщению, во время подсчета голосов работники избирательных комиссий обнаружили, что крестики на нескольких бюллетенях были перечеркнуты, а вместо них стояла надпись "Свободная Саксония". До сих пор непонятно, сколько голосов было подделано.

Мошенничество, вероятно, было совершено до того, как бюллетени прибыли на избирательный участок. Бюллетени могли поступить, например, из дома престарелых.

"Свободная Саксония" – радикальная партия, которая неоднократно подпитывала правоэкстремистские демонстрации в Саксонии. На земельных выборах правые экстремисты получили 0,5 процента прямых голосов и 2,2 процента голосов по списку. Цифры по Дрездену схожи – за одним исключением: в избирательном округе Лангебрюк-2/Шенборн "Свободные саксонцы" получили заметно более высокие показатели – 59 прямых голосов (10,2 процента) и 60 вторых по списку (10,2 процента). Округ является одним из тех, которые подозреваются в манипуляциях.

В четверг в Саксонии состоится очередной аудит выборов. В рамках проверки будут расследоваться подозрения в манипуляциях.

Напомним, в Тюрингии ультраправая "Альтернатива для Германии" получила 32,8% голосов и впервые в истории победила на земельных выборах. Ее ближайший соперник – консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) – набрал лишь 23,6%.

В Саксонии незначительное преимущество получил ХДС с 31,9%, "Альтернатива для Германии" – вторая с 30,6%. Кроме того, после уточнения результатов ультраправые потеряли меньшинство, которое могло бы блокировать образование коалиции без них.