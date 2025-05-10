Франція і Британія пояснили, коли визначать параметри свого контингенту в Україні

Українські збройні сили матимуть провідну роль у гарантуванні безпеки, однак іноземний контингент також необхідний для того, щоби мирні домовленості були тривалими.

Про це заявили на зустрічі з журналістами у Києві очільники Франції та Британії, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Після завершення саміту коаліції рішучих у Києві Емманюель Макрон та Кір Стармер визнали, що згоди про параметри, кількість або місця розміщення західного контингенту.

"Триває дискусія усіх партнерів під проводом Франції і Британії. Чи я можу оголосити результат? Наразі ні. Ми працюємо над варіантами, і рішення також це залежить від того, якою буде відповідь Росії. Коли вона буде, ми будемо працювати над найбільш ефективною пропозицією", – пояснив президент.

Він, втім, чергове підтвердив, що варіант спрямування до України військових з Франції, Британії та низки інших держав – розглядається: "Дійсно, сили стримування – це опція. Але все буде залежати від перебігу дискусії між Україною та Росією".

"Що стосується контингенту на морі у повітрі і на суші. Так, тут є певна варіативність, бо немає припинення огню", – підтримав Макрона британський прем'єр Кір Стармер. Він, втім, наголосив, що вважає контингент неуникною і дуже важливою складовою мирних домовленостей. "Якщо не буде контингенту, який підтримуватиме цю угоду – Путін з великою імовірністю порушить і її. У минулому вже були угоди, які він не поважав. Нам потрібен тривалий мир. Мир, який триватиме кілька місяців чи років – не підходить", – заявив Стармер.

Обидва політики, втім, наголосили, що західний контингент не буде основною гарантією безпеки.

"Гарантії будуть вибудувані у кілька ярусів. Перший ешелон оборони – це сама українська армія. А другий ярус – стримування, контингент", – заявив Емманюель Макрон. "Нам треба посилювати українську армію, щоби вона була елементом стримування", – підтримав його Стармер.

Як повідомлялося, за підсумками саміту коаліції 10 травня стало відомо про домовленість ЄС і США різко посилити санкції проти РФ у разі її відмови від перемир'я. Також Стармер повідомив про домовленість Заходу не послаблювати санкції проти РФ "до кінця".

За підсумками переговорів президент Зеленський у розмові з журналістами виступив проти ідеї Келлога щодо демілітаризованої зони на лінії розмежування з РФ.