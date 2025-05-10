Стармер повідомив про домовленість Заходу не послаблювати санкції проти РФ "до кінця"

На саміті коаліції рішучих, що відбулася у Києві 10 травня, досягнута домовленість про те, що держави Заходу не будуть послаблювати санкції, запроваджені проти Росії, поки триває переговорний процес з нею

Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Очільник уряду Британії стверджує, що це рішення є спільним.

"Ми всі домовилися сьогодні, що не може бути зняття тих санкцій, які вже зараз накладені, аж до кінця процесу. А зараз ми на початку процесу", – заявив він, не уточнивши, втім, що саме він вважатиме завершенням процесу.

Стармер наголосив на участі США у дотриманні цієї спільної політики. За його словами цю позицію "посилює те, що з нами ЄС, США, Нова Зеландія, інші держави навколо світу, всі говорять одним голосом щодо цього".

Також у спілкуванні з журналістами після саміту президент Зеленський висловив вдячність Дональду Трампу за підтримку санкційних ініціатив.

"Я вдячний президенту Трампу… за те що він зберіг чинні на сьогодні санкції, і я дуже розраховую на їх посилення", – заявив Зеленський.

Як повідомляла Європейська правда, ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.

За підсумками саміту 10 травня коаліція рішучих вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.