Келлог: 30-денне припинення вогню стане початком завершення війни РФ проти України

Спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає, що всеосяжне припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення найбільшої і найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

"Всеосяжне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення найбільшої і найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни. Як неодноразово говорив президент США, зупиніть вбивства – негайно", – написав Келлог, долучивши допис глави МЗС Андрія Сибіги.

A comprehensive (air, land, sea, infrastructure) cease fire for 30 days will start the process for ending the largest and longest war in Europe since World War II. As @POTUS has repeatedly said, stop the killing-now. https://t.co/OC49YEFP4P – Keith Kellogg (@generalkellogg) May 10, 2025

Як повідомлялося, Сибіга в дописі зазначив, що після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п'ятеро лідерів – Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер – провели конструктивну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль.

За підсумками саміту 10 травня коаліція рішучих вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.

Як повідомляла Європейська правда, ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.