Келлог: 30-денне припинення вогню стане початком завершення війни РФ проти України

Спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає, що всеосяжне припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення найбільшої і найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

"Всеосяжне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення найбільшої і найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни. Як неодноразово говорив президент США, зупиніть вбивства – негайно", – написав Келлог, долучивши допис глави МЗС Андрія Сибіги.

A comprehensive (air, land, sea, infrastructure) cease fire for 30 days will start the process for ending the largest and longest war in Europe since World War II. As @POTUS has repeatedly said, stop the killing-now. https://t.co/OC49YEFP4P