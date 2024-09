Министр обороны Британии на встрече с Умеровым выразил соболезнования из-за удара РФ по Полтаве

Министр обороны Великобритании Джон Хили встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Лондоне и отреагировал на новости из Полтавы, где в результате российского удара погибли более 40 человек.

Как сообщает "Европейская правда", Джон Хили рассказал о встрече в своем X (Twitter).

"Трагично узнавать, что более 40 украинцев погибли и еще десятки пострадали в результате неизбирательного удара сил Путина по Полтаве. Выразил соболезнования министру обороны Рустему Умерову, который сегодня находится с визитом в Лондоне, и заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал он.

Tragic to learn of over 40 Ukrainians killed and many more injured in an indiscriminate strike by Putin’s forces in Poltava.



I offered condolences to Defence Minister @rustem_umerov on his visit to London today & assured him the UK will stand with Ukraine for as long as it takes

