Кількість загиблих у Ла-Манші мігрантів зросла до 12

У Франції повідомили, що кількість підтверджених загиблих внаслідок аварії човна з мігрантами у Ла-Манші зросла до 12 осіб.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Морська префектура повідомила, що всього внаслідок аварії загинули 12 осіб. Всього у човні було 65 мігрантів, з яких більшості була потрібна медична допомога. Для цього розгорнули тимчасовий медпункт у містечку Булонь-сюр-Мер.

Terrible naufrage dans le Pas-de-Calais, au large de Wimereux. Le bilan provisoire s’élève à 12 personnes décédées, 2 disparus et plusieurs blessés. Tous les services de l’État sont mobilisés pour retrouver les disparus et prendre en charge les victimes. Je me rends auprès des…

