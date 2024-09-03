Кількість загиблих у Ла-Манші мігрантів зросла до 12

У Франції повідомили, що кількість підтверджених загиблих внаслідок аварії човна з мігрантами у Ла-Манші зросла до 12 осіб.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Морська префектура повідомила, що всього внаслідок аварії загинули 12 осіб. Всього у човні було 65 мігрантів, з яких більшості була потрібна медична допомога. Для цього розгорнули тимчасовий медпункт у містечку Булонь-сюр-Мер.

Terrible naufrage dans le Pas-de-Calais, au large de Wimereux. Le bilan provisoire s’élève à 12 personnes décédées, 2 disparus et plusieurs blessés. Tous les services de l’État sont mobilisés pour retrouver les disparus et prendre en charge les victimes. Je me rends auprès des… Реклама: September 3, 2024

За підрахунками французьких ЗМІ, це найбільший смертельний інцидент під час перетину мігрантами Ла-Маншу за 2024 рік.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен повідомив, що ще двоє людей з човна вважаються зниклими безвісти, на додачу до 12 загиблих.

"Усі служби мобілізовані на пошуки зниклих і турботу про постраждалих", – написав він, додавши, що особисто вирушає на місце.

Раніше стало відомо, що щонайменше 10 мігрантів загинули після того, як судно, на якому вони перебували, перекинулося на шляху через Ла-Манш із Франції до Британії.

27 серпня французька поліція виявила та затримала майже 60 мігрантів, які могли планувати відплив до Великої Британії.

Проблема нелегальної міграції через Ла-Манш є одним з постійних джерел напруги у відносинах Парижа і Лондона.

Під час зустрічі з новим прем’єром Британії Кіром Стармером у Парижі президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поглибити зв'язки з Великою Британією у сферах оборони, безпеки, міграції та енергетики.