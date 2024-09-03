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Кількість загиблих у Ла-Манші мігрантів зросла до 12

Новини — Вівторок, 3 вересня 2024, 18:15 — Марія Ємець

У Франції повідомили, що кількість підтверджених загиблих внаслідок аварії човна з мігрантами у Ла-Манші зросла до 12 осіб.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Морська префектура повідомила, що всього внаслідок аварії загинули 12 осіб. Всього у човні було 65 мігрантів, з яких більшості була потрібна медична допомога. Для цього розгорнули тимчасовий медпункт у містечку Булонь-сюр-Мер. 

За підрахунками французьких ЗМІ, це найбільший смертельний інцидент під час перетину мігрантами Ла-Маншу за 2024 рік.  

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен повідомив, що ще двоє людей з човна вважаються зниклими безвісти, на додачу до 12 загиблих. 

"Усі служби мобілізовані на пошуки зниклих і турботу про постраждалих", – написав він, додавши, що особисто вирушає на місце. 

Раніше стало відомо, що щонайменше 10 мігрантів загинули після того, як судно, на якому вони перебували, перекинулося на шляху через Ла-Манш із Франції до Британії. 

27 серпня французька поліція виявила та затримала майже 60 мігрантів, які могли планувати відплив до Великої Британії.

Проблема нелегальної міграції через Ла-Манш є одним з постійних джерел напруги у відносинах Парижа і Лондона. 

Під час зустрічі з новим прем’єром Британії Кіром Стармером у Парижі президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поглибити зв'язки з Великою Британією у сферах оборони, безпеки, міграції та енергетики.

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Франція міграційна криза
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