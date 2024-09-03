Количество погибших в Ла-Манше мигрантов возросло до 12

Во Франции сообщили, что количество подтвержденных погибших в результате аварии лодки с мигрантами в Ла-Манше возросло до 12 человек.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Морская префектура сообщила, что всего в результате аварии погибли 12 человек. Всего в лодке было 65 мигрантов, из которых большинству требовалась медицинская помощь. Для этого развернули временный медпункт в городке Булонь-сюр-Мер.

Terrible naufrage dans le Pas-de-Calais, au large de Wimereux. Le bilan provisoire s’élève à 12 personnes décédées, 2 disparus et plusieurs blessés. Tous les services de l’État sont mobilisés pour retrouver les disparus et prendre en charge les victimes. Je me rends auprès des… Реклама: September 3, 2024

По подсчетам французских СМИ, это самый большой смертельный инцидент при пересечении мигрантами Ла-Манша за 2024 год.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что еще два человека с лодки считаются пропавшими без вести, в дополнение к 12 погибшим.

"Все службы мобилизованы на поиски пропавших и заботу о пострадавших", – написал он, добавив, что лично отправляется на место.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 10 мигрантов погибли после того, как судно, на котором они находились, перевернулось на пути через Ла-Манш из Франции в Британию.

27 августа французская полиция обнаружила и задержала почти 60 мигрантов, которые могли планировать отплыть в Великобританию.

Проблема нелегальной миграции через Ла-Манш является одним из постоянных источников напряжения в отношениях Парижа и Лондона.

Во время встречи с новым премьером Великобритании Киром Стармером в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал углубить связи с Великобританией в сферах обороны, безопасности, миграции и энергетики.