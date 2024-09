Количество погибших в Ла-Манше мигрантов возросло до 12

Во Франции сообщили, что количество подтвержденных погибших в результате аварии лодки с мигрантами в Ла-Манше возросло до 12 человек.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Морская префектура сообщила, что всего в результате аварии погибли 12 человек. Всего в лодке было 65 мигрантов, из которых большинству требовалась медицинская помощь. Для этого развернули временный медпункт в городке Булонь-сюр-Мер.

Terrible naufrage dans le Pas-de-Calais, au large de Wimereux. Le bilan provisoire s’élève à 12 personnes décédées, 2 disparus et plusieurs blessés. Tous les services de l’État sont mobilisés pour retrouver les disparus et prendre en charge les victimes. Je me rends auprès des…

