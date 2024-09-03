ЗМІ: У водах Ла-Маншу перевернулось судно з мігрантами, 10 загиблих
Щонайменше 10 мігрантів загинули після того, як судно, на якому вони перебували, перекинулося на шляху через Ла-Манш із Франції до Британії.
Про це повідомила газета La Voix du Nord, передає "Європейська правда".
Наразі триває масштабна операція з порятунку понад 50 людей.
Боротьба з нелегальною імміграцією є пріоритетом як для британського, так і для французького урядів. Тисячі людей прибули до Британії цього року на човнах.
Повідомляли, 27 серпня французька поліція виявила та затримала майже 60 мігрантів, які, ймовірно, мали намір потрапити до Великої Британії, під час операцій на північно-західному узбережжі Ла-Маншу.
А 29 серпня президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поглибити зв'язки з Великою Британією у сферах оборони, безпеки, міграції та енергетики після зустрічі з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером у Парижі.