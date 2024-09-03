ЗМІ: У водах Ла-Маншу перевернулось судно з мігрантами, 10 загиблих

Щонайменше 10 мігрантів загинули після того, як судно, на якому вони перебували, перекинулося на шляху через Ла-Манш із Франції до Британії.

Про це повідомила газета La Voix du Nord, передає "Європейська правда".

Наразі триває масштабна операція з порятунку понад 50 людей.

Боротьба з нелегальною імміграцією є пріоритетом як для британського, так і для французького урядів. Тисячі людей прибули до Британії цього року на човнах.

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Повідомляли, 27 серпня французька поліція виявила та затримала майже 60 мігрантів, які, ймовірно, мали намір потрапити до Великої Британії, під час операцій на північно-західному узбережжі Ла-Маншу.

А 29 серпня президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поглибити зв'язки з Великою Британією у сферах оборони, безпеки, міграції та енергетики після зустрічі з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером у Парижі.