Франція затримала майже 60 мігрантів, які хотіли перетнути Ла-Манш

Французька поліція у вівторок, 27 серпня, виявила та затримала майже 60 мігрантів, які, ймовірно, мали намір потрапити до Великої Британії, під час операцій на північно-західному узбережжі Ла-Маншу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Поліцейські сили департаменту Сена Приморська на північно-західному узбережжі Франції протягом вівторка затримали близько 58 мігрантів, зокрема дев'ятьох неповнолітніх.

Першу групу з 29 мігрантів патруль помітив на морському курорті Греже поблизу порту Дьєпп.

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"Близько 3:00 ранку мене розбудили і запитали, чи є вільне місце", – розповів AFP мер Грежа Бертран Арен, додавши, що він також роздав афганським, іракським та еритрейським мігрантам воду і печиво.

Ще п'ять мігрантів були виявлені в Дьєппі, причому одного з них помістили під варту. Під час третьої операції поліцейський патруль виявив групу з 24 мігрантів поблизу муніципалітету Лонруа.

Влада Сени Приморської оголосила, що планує посилити патрулі, аби стежити за спробами нелегальної міграції через Ла-Манш.

Раніше британська влада заявила, що кількість мігрантів, які прибувають до Британії, перетинаючи Ла-Манш на човнах, стала рекордною в першій половині 2024 року.

У Лондоні раніше оголосили про нові заходи для протидії нелегальній міграції – зокрема збільшення кількості депортаційних рейсів і посилення боротьби з роботодавцями, які наймають нелегальних робітників.

Останні опитування показали, що контроль над імміграцією є найважливішим питанням для британських виборців вперше за останні вісім років.