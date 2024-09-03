Трамп заявив, що Україна "бреше" про втрати, але він знає, як зупинити війну

Кандидат у президенти США від Республіканської Дональд Трамп, говорячи про наміри "зупинити війну в Україні", фактично звинуватив українську владу в приховуванні кількості загиблих, хоча і не пояснив, чому вона, на його думку, це робить.

Таке він розповів в опублікованому 3 вересня подкасті Лекса Фрідмана, повідомляє "Європейська правда".

Трамп укотре заявив, що в разі обрання президентом "гарантовано" укладе угоду про припинення війни в Україні, й що за його президентства війни в принципі б не сталось, а в цьому винен "найгірший президент в історії нашої країни" Джо Байден.

Далі республіканець почав міркувати про кількість загиблих на війні та кілька разів наголосив, що справжнє їх число "значно вище, ніж вважають люди".

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"Коли подивитись на руйнування, на будівлі, що руйнуються всюди в Україні, я думаю, що кількість (жертв. – Ред.) буде значно вищою. Вони (українці. – Ред.) брешуть про кількість, намагаються занижувати її. Зруйнували будівлю завдовжки у два квартали – це досить-таки великі будівлі. І кажуть, що одна людина отримала незначні поранення. Ні, ні, було вбито багато людей. І в цих будівлях є люди, і в них нема жодного шансу. Щойно вони починають руйнуватись, нема жодного шансу", – сказав Трамп.

Дещо пізніше кандидат у президенти наголосив, що має "дуже точний план, як зупинити Україну і Росію", а також "ідею" про те, що робити з Китаєм.

"Але я не можу дати вам ці плани, тому що якщо я дам вам ці плани, я не зможу їх використати, вони будуть дуже невдалими. Знаєте, частково йдеться про несподіванку, чи не так? Але вони не будуть для нас корисними", – констатував він.

Як відомо, Дональд Трамп активно говорить про існування певного "плану" припинення війни в Україні "за 24 години" в разі, якщо його оберуть президентом на виборах у листопаді.

Час від часу публікуються пропозиції його радників або наближених людей, але невідомо, наскільки вони представляють погляди самого Трампа.

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