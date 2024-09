Британія у річницю "референдумів" РФ на окупованих територіях наголосила, що не визнає їх

Сполучене Королівство до другої річниці псевдореферендумів, організованих Росією на окупованому півдні та сході України, наголосило, що не визнає їхніх результатів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікували в офіційному X (Twitter) МЗС Британії.

Британія нагадала, що два роки тому Росія грубо порушила Статут ООН і за допомогою псевдореферендумів спробувала "легалізувати" привласнення окупованих територій півдня та сходу України, як Криму у 2014 році.

Two years ago, Russia breached the UN Charter by orchestrating another illegal "annexation" of Ukraine’s sovereign territory, just as it did in Crimea in 2014.



The UK's position is clear: Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia, and Crimea are Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/gDKDoUQdS7

