Британія у річницю "референдумів" РФ на окупованих територіях наголосила, що не визнає їх

Сполучене Королівство до другої річниці псевдореферендумів, організованих Росією на окупованому півдні та сході України, наголосило, що не визнає їхніх результатів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікували в офіційному X (Twitter) МЗС Британії.

Британія нагадала, що два роки тому Росія грубо порушила Статут ООН і за допомогою псевдореферендумів спробувала "легалізувати" привласнення окупованих територій півдня та сходу України, як Криму у 2014 році.

Two years ago, Russia breached the UN Charter by orchestrating another illegal "annexation" of Ukraine’s sovereign territory, just as it did in Crimea in 2014.



The UK's position is clear: Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia, and Crimea are Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/gDKDoUQdS7 Реклама: September 30, 2024

"Позиція Британії чітка: Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя і Крим – це Україна", – наголосили в МЗС Сполученого Королівства.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня 2022 року президент РФ Владімір Путін підписав укази про "визнання незалежності" Херсонської та Запорізької областей, які Росія окупувала частково. Після того Росія заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням "референдумів".

Трохи більше місяця потому росіян вигнали з правобережжя Херсонщини.

ЄС підготував черговий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію.