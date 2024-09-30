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Британія у річницю "референдумів" РФ на окупованих територіях наголосила, що не визнає їх

Новини — Понеділок, 30 вересня 2024, 13:05 — Марія Ємець

Сполучене Королівство до другої річниці псевдореферендумів, організованих Росією на окупованому півдні та сході України, наголосило, що не визнає їхніх результатів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікували в офіційному X (Twitter) МЗС Британії.

Британія нагадала, що два роки тому Росія грубо порушила Статут ООН і за допомогою псевдореферендумів спробувала "легалізувати" привласнення окупованих територій півдня та сходу України, як Криму у 2014 році.

"Позиція Британії чітка: Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя і Крим – це Україна", – наголосили в МЗС Сполученого Королівства.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня 2022 року президент РФ Владімір Путін підписав укази про "визнання незалежності" Херсонської та Запорізької областей, які Росія окупувала частково. Після того Росія заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням "референдумів".

Трохи більше місяця потому росіян вигнали з правобережжя Херсонщини. 

ЄС підготував черговий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію. 

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Велика Британія Війна з РФ
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