ЄС після парламентських виборів в Албанії закликав її не полишати євроінтеграцію

Європейський Союз відзначив проведення парламентських виборів в Албанії 11 травня, наголосивши на необхідності для країни продовжувати втілення євроінтеграційних реформ.

Про це йдеться у спільній заяві головної дипломатки ЄС Каї Каллас та єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, повідомляє "Європейська правда".

Посадовиці ЄС відзначили, що вибори в Албанії "загалом пройшли інклюзивно та прозоро", водночас "голосування відбулося в умовах значної поляризації, коли кандидати не мали рівних умов для боротьби".

"Через широке використання адміністративних ресурсів та інституційних важелів керівна більшість могла мати перевагу завдяки тому, що перебувала при владі", – ідеться в заяві.

Каллас і Кос пообіцяли уважно стежити за розвитком виборчого процесу в Албанії до остаточного затвердження результатів.

"Закликаємо Албанію продовжувати всі реформи, необхідні для її майбутнього вступу до ЄС, включно з ухваленням виборчої реформи, що враховує всі ключові рекомендації (Ради Європи. – Ред.)", – ідеться в заяві.

Топдипломатка ЄС і комісарка з розширення також просять політичні сили Албанії про "конструктивний та інклюзивний політичний діалог" для подальшого руху в Євросоюз.

У неділю, 11 травня, в Албанії відбулися парламентські вибори.

Соціологічні опитування свідчили, що Соціалістична партія прем'єра Еді Рами має всі шанси зберегти більшість. А сам Рама може вчетверте поспіль сформувати уряд та керувати ним до 2029 року.

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