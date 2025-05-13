У Сербії затримали експосадовця, який "посприяв" для зятя Трампа будівництву готелю

У Сербії затримали колишнього посадовця за підозрою у підробці документів, що спростило фірмі Джареда Кушнера, зятя президента США, будівництво розкішного готелю та житлового комплексу в Белграді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Сербська прокуратура повідомила про затримання Горана Васіча – колишнього глави державного органу з охорони культурної спадщини.

Він, за даними слідства, "зловживав своїми повноваженнями", підробивши підписи на документі, в якому уряду Сербії пропонувалося зняти охоронний статус з обʼєкта, де хотіла розгорнути будівництво компанія Кушнера.

Минулого року стало відомо, що компанія Кушнера отримає в безкоштовну оренду на 99 років та право на будівництво розкішного готельно-житлового комплексу й музею на місці зруйнованої НАТО будівлі генерального штабу армії колишньої Югославії.

За інформацією ЗМІ, інвестиції в будівництво становлять близько 500 мільйонів доларів. Згідно з попередньою угодою, уряд Сербії має отримати 22 відсотки прибутку.

Для багатьох місце розбомбленої будівлі генштабу Сербії є символом опору країни проти "агресії" НАТО 1999 року. Тому в Белграді неодноразово влаштовували протести проти забудови.

Наслідки затримання Васіча можуть стати серйозним поворотом у досі прихильному ставленні президента Александара Вучича до проєкту, а також у його ширшій підтримці президента США Дональда Трампа та бізнесу його сім'ї.