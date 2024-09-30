Британия в годовщину "референдумов" РФ на оккупированных территориях подчеркнула, что не признает их

Соединенное Королевство ко второй годовщине псевдореферендумов, организованных Россией на оккупированном юге и востоке Украины, отметило, что не признает их результатов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали в официальном X (Twitter).

Великобритания напомнила, что два года назад Россия грубо нарушила Устав ООН и с помощью псевдореферендумов попыталась "легализовать" присвоение оккупированных территорий юга и востока Украины, как Крыма в 2014 году.

Two years ago, Russia breached the UN Charter by orchestrating another illegal "annexation" of Ukraine’s sovereign territory, just as it did in Crimea in 2014.



The UK's position is clear: Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia, and Crimea are Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/gDKDoUQdS7 Реклама: September 30, 2024

"Позиция Британии четкая: Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым – это Украина", – отметили в МИД Соединенного Королевства.

Напомним, в ночь на 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о "признании независимости" Херсонской и Запорожской областей, которые Россия оккупировала частично. После того Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов".

Чуть больше месяца спустя россиян выгнали с правобережья Херсонщины.

ЕС подготовил очередной пакет санкций против России в ответ на аннексию.