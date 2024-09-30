Укр Рус Eng

Британия в годовщину "референдумов" РФ на оккупированных территориях подчеркнула, что не признает их

Новости — Понедельник, 30 сентября 2024, 13:05 — Мария Емец

Соединенное Королевство ко второй годовщине псевдореферендумов, организованных Россией на оккупированном юге и востоке Украины, отметило, что не признает их результатов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали в официальном X (Twitter).

Великобритания напомнила, что два года назад Россия грубо нарушила Устав ООН и с помощью псевдореферендумов попыталась "легализовать" присвоение оккупированных территорий юга и востока Украины, как Крыма в 2014 году.

"Позиция Британии четкая: Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым – это Украина", – отметили в МИД Соединенного Королевства.

Напомним, в ночь на 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о "признании независимости" Херсонской и Запорожской областей, которые Россия оккупировала частично. После того Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов".

Чуть больше месяца спустя россиян выгнали с правобережья Херсонщины.

ЕС подготовил очередной пакет санкций против России в ответ на аннексию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Война с РФ
Реклама: