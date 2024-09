Британия в годовщину "референдумов" РФ на оккупированных территориях подчеркнула, что не признает их

Соединенное Королевство ко второй годовщине псевдореферендумов, организованных Россией на оккупированном юге и востоке Украины, отметило, что не признает их результатов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали в официальном X (Twitter).

Великобритания напомнила, что два года назад Россия грубо нарушила Устав ООН и с помощью псевдореферендумов попыталась "легализовать" присвоение оккупированных территорий юга и востока Украины, как Крыма в 2014 году.

Two years ago, Russia breached the UN Charter by orchestrating another illegal "annexation" of Ukraine’s sovereign territory, just as it did in Crimea in 2014.



The UK's position is clear: Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia, and Crimea are Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/gDKDoUQdS7

