Британські консерватори почали обирати нового лідера після відставки Сунака

Депутати Консервативної партії Великої Британії у середу, 4 вересня, провели перший раунд голосування для визначення майбутнього лідера після того, як через програш на виборах свої повноваження вирішив скласти Ріші Сунак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У результаті таємного голосування до наступного раунду внутрішніх виборів лідера торі вийшли п’ять кандидатів. Серед них найбільше голосів набрав колишній молодший міністр з питань імміграції Роберт Дженрік (28).

Далі з майже ідентичним результатом розташувались колишній міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі (21) та колишня міністерка у справах бізнесу Кемі Баденох (22).

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Також за посаду лідера консерваторів ще можуть поборотись Том Тагендхат, колишній молодший міністр з безпекових питань (17 голосів), та наближений до Сунака депутат Мел Страйд (16).

Натомість ексміністерка внутрішніх справ Пріті Пател отримала лише 14 голосів і вибула з виборів.

Наступний раунд голосування за нового лідера Консервативної партії очікується 10 вересня, далі, після партійної конференції наприкінці місяця, список кандидатів має бути звужений до двох. Остаточно нового лідера оголосять, як очікується, 2 листопада.

Нагадаємо, Ріші Сунак був лідером Консервативної партії та прем’єр-міністром з жовтня 2022 року, але пішов у відставку на початку липня після ініційованих ним же дострокових парламентських виборів.

За їхніми підсумками консерватори зазнали розгромної поразки, а опозиційна Лейбористська партія отримала найкращий за два десятиліття результат і сформувала однопартійний уряд.