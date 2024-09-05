Нидерланды прекратят поддержку мигрантов, которым отказано в убежище

Правое правительство Нидерландов намерено прекратить финансирование любой формы размещения искателей убежища, которым было отказано в предоставлении статуса резидента и приказано покинуть страну.

Об этом заявила в среду министр миграции Маржолейн Фабер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dutch News.

В пяти крупных нидерландских городах, включая Амстердам, Роттердам и Эйндховен, действуют базовые приюты для искателей убежища, которым было отказано в предоставлении убежища, чтобы уберечь их от улиц, и часть финансирования поступает от государства.

Но это люди, которые "уже давно должны были уехать", – сказала Фабер, министр от ультраправой партии PVV. В коалиционном соглашении правительства было указано, что финансирование со стороны государства прекратится, и теперь эта дата назначена на январь следующего года.

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Предшественник Фабер Эрик ван дер Бург также хотел прекратить финансирование, пытаясь сократить расходы, но партнеры по коалиции D66 и ChristenUnie заставили его изменить мнение в прошлом году.

Сейчас государство выделяет 30 миллионов евро на обеспечение "кровати, хлеба и ванны" для искателей убежища, которые не смогли получить убежище, – схема, которая впервые была запущена в 2018 году. Местные советы будут решать, хотят ли они брать на себя дополнительные расходы.

Министры и представители местной власти борются с проблемой искателей убежища, которым не удалось получить убежище, в течение многих лет.

Сейчас искателей, которые не получили убежища, выселяют из центров для беженцев и ожидают, что они вернутся домой. Тысячи из них вынуждены жить в тяжелых условиях или в приютах, которыми занимаются церкви и другие благотворительные организации.

Муниципальные приюты предлагают беженцам, живущим на улицах или в сквотах, базовые условия проживания: кровать, еду и питание. Беженцы могут оставаться в приютах, если они согласны работать над своим возвращением.

В августе Апелляционный суд города Гертогенбос на юге Нидерландов приговорил 44-летнего выходца из Ирана Тарека С. к 14 годам заключения за тяжкое умышленное нападение на двух сотрудниц центра для искателей убежища в январе 2022 года.