Зеленский прибыл на "Рамштайн"

Президент Владимир Зеленский прибыл на авиабазу Вооруженных сил Германии "Рамштайн", где 6 сентября состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Об этом он написал у себя в Telegram, передает "Европейская правда".

Зеленский акцентировал, что примет участие в заседании группы и встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом, а также – отдельно проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом.

После этого, как анонсировал президент, он посетит международный экономический форум "Амброзетти" в Италии и проведет переговоры с главой Совета министров страны Джорджией Мелони.

Реклама:

"Нам нужна решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.

Это первая встреча в формате "Рамштайн" с 13 июня. На ней обсуждались пути усиления противовоздушной обороны Украины.

Как сообщалось, немецкой оппозиции призвали правительство к большей помощи Украине, называя нынешнюю стадию войны решающей.