Глава Пентагону анонсував новий пакет військової допомоги США для України на $250 млн

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що президент Джо Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 250 млн доларів.

Про це він сказав на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, зараз "критичний момент" для України у світлі наближення зими.

"Тому я радий сказати, що президент Байден оголосить сьогодні про додатковий пакет безпекової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів для України. Він запропонує більше можливостей для задоволення зростаючих потреб України і ми доставимо їх відповідно до ходу війни", – сказав Остін.

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Міністр не уточнив, що саме увійде до нового пакета.

Він наголосив, що якщо дозволити Росії захопити сусіда, то всі країни опиняться у меншій безпеці.

"Якщо автократи у світі зрозуміють, що нації доброї волі поступаються своїми принципами, наш світ стане набагато більш небезпечним", – заявив глава Пентагону.

"Якщо Україна не вільна, світ не є у безпеці", – додав він.

Нещодавно, 23 серпня, адміністрація США оголосила про новий пакет військової допомоги на суму 125 мільйонів доларів, що включає ракети протиповітряної оборони, обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові ракети та боєприпаси.

Водночас адміністрація веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати понад 6 мільярдів доларів військової допомоги Україні до 30 вересня, коли закінчується фінансовий рік і гроші можуть "згоріти".