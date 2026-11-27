Італія схвалила суперечливу реформу освіти, яка передбачає заборону на носіння засобів, що закривають обличчя, у школах, а також обмеження частки учнів іноземного походження у перших класах на рівні 30%, що викликало звинувачення в дискримінації з боку опозиційних партій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Палата депутатів остаточно схвалила "Декрет про школу" 142 голосами "за", 112 "проти" та 4 утрималися, після того як 20 листопада його ухвалив Сенат.

Декрет-закон №170 від 30 вересня 2026 року, який запроваджує термінові положення для забезпечення нормального початку 2026/2027 навчального року, заходи підтримки в рамках Національного плану відновлення та стійкості (PNRR) та сприяння інтеграції іноземних учнів, вже отримав довіру уряду.

Під час остаточного голосування відбулися протести депутатів від опозиції, які вивісили у залі плакат із написом "У школі ніхто не є іноземцем".

Опозиційні партії різко розкритикували нові обмеження, звинувативши уряд у нездатності вирішити справжні проблеми, з якими стикається італійська система освіти.

"Проблема не в тому, скільки іноземних дітей у класі, а в тому, скільки вчителів і яких засобів ми надаємо, щоб гарантувати кожному право на навчання. Усе інше – це дискримінація та расизм", – заявив депутат від "Руху п’яти зірок" Антоніо Казо.

Тим часом керівна більшість висловила "максимальне задоволення" з приводу остаточного ухвалення цього закону.

"Сьогоднішнє голосування також є значним проявом єдності більшості навколо нашого уряду та його реформаторських дій", – заявив міністр освіти і професійного розвитку Джузеппе Валдітара.

Законодавчий акт також вносить зміни до процедури найму вчителів, зокрема щодо призначення на постійну посаду, та змінює шляхи спеціалізації для вчителів-асистентів.

Він оновлює терміни та процедури складання індивідуальних навчальних планів і передбачає додаткове фінансування для адміністративного, технічного та допоміжного персоналу, а також для фонду, спрямованого на покращення освітніх послуг.

Нагадаємо, у серпні президент Португалії Антоніу Жозе Сегуру підписав закон, ініційований ультраправими силами, що забороняє приховувати обличчя в громадських місцях – цей захід широко розглядається як спрямований проти мусульманських жінок, які носять чадру.