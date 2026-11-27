У німецькій Баварії снігопад став причиною численних дорожньо-транспортних пригод та закриття автомагістралей; зокрема у ДТП потрапили чотири автомобілі Бундесверу.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Дані свідчать, що особливо сильно постраждала південна частина Верхньої Баварії: лише там поліція 26 листопада зафіксувала понад 400 ДТП.

А в Нижній Баварії поліція та пожежники також реагували на близько 80 інцидентів, пов’язаних з погодою. Зазначається, що більшість інцидентів призвели до незначних матеріальних збитків, але були й поодинокі випадки травмування людей.

За даними правоохоронців, окремі аварії сталися в гірських районах.

Зокрема поблизу Судельфельда під час військових навчань чотири автомобілі Бундесверу з'їхали з гірської дороги. Один із них, у якому перебували дев'ятеро людей, перекинувся. Пасажири отримали легкі травми та були доставлені до лікарень для обстеження.

За даними Німецької метеорологічної служби, найсильніший снігопад спостерігався на околицях Альп, де в деяких районах випало до десяти сантиметрів снігу.

22 листопада писали, що у Румунії українець загинув після того, як, ймовірно, заблукав у горах Марамуреш, а ще двох людей було знайдено за допомогою об’єднаної групи, до складу якої входили прикордонники та гірські рятувальники.

На початку листопада повідомляли, що в австрійських Альпах рятувальники після 14-годинної операції знайшли та врятували 20-річного громадянина Німеччини, якого залишили двоє супутників під час сходження в горах.