Колишній голова служби зовнішньої розвідки Німеччини Август Ганнінг залишиться під вартою в очікуванні судового розгляду у справі про шпигунство, оскільки Федеральний суд відхилив його апеляцію проти утримання під вартою,

Про це повідомляє dpa з посиланням на представника вищої кримінальної інстанції Німеччини, пише "Європейська правда".

На початку жовтня федеральні прокурори заарештували Ганнінга та його колишнього адміністративного керівника, якого відповідно до німецького законодавства про захист персональних даних називають лише як Манфред Д., за підозрою у шпигунстві.

Колишнього керівника розвідки негайно помістили під попередній арешт. Прокуратура звинувачує обох чоловіків у тому, що вони, ймовірно, у 2010 році домовилися про те, що адміністратор офісу надаватиме цінну розвідувальну інформацію Ганнінгу – який на той час уже залишив свою посаду – в обмін на винагороду.

Ганнінг, як стверджується, використовував цю інформацію для отримання вигоди у своїй консультаційній діяльності.

Прокурори звинувачують Ганнінга в діяльності як розвідувального агента, у шпигунстві в інтересах іноземної держави, розголошенні державних таємниць та замаху на державну зраду.

Адвокат Ганнінга Леон Крузе повідомив агентству dpa до винесення судового рішення, що в апеляції він стверджував, що утримання під вартою до суду є непропорційним заходом, оскільки щодо його підзахисного відсутні вагомі підстави для підозри та, зокрема, ризик втечі.

Подальше розслідування покаже, "що пан Ганнінг не зрадив жодних державних таємниць і ніколи не мав такого наміру", заявив Крузе.

ЗМІ писали, що Ганнінг міг передавати таємні документи агенту з Азербайджану. Втім, Азербайджан заперечив ці повідомлення.