У четвер, 26 листопада, Європейський парламент ухвалив резолюцію з нагоди 35-ї річниці падіння міста Вуковар на сході Хорватії, закликавши Сербію надати доступ до документів у військових архівах та співпрацювати з метою пошуку осіб, які досі вважаються зниклими безвісти внаслідок югославських воєн, та припинити героїзацію воєнних злочинців.

Про це пише Balkan Insight, повідомляє "Європейська правда".

У резолюції, ухваленій Європарламентом, міститься заклик до "співпраці компетентних органів з метою встановлення долі та місцеперебування тих, хто досі вважається зниклим безвісти". Уряд Сербії закликають "надати доступ до відповідних архівів воєнного часу, оприлюднити всю наявну інформацію про місця розташування індивідуальних та масових поховань, боротися з безкарністю за злочини під час війни, а також сприяти ексгумації, ідентифікації та гідному поверненню останків жертв їхнім родинам".

Вуковар – хорватське прикордонне місто, яке 18 листопада 1991 року впало під натиском об’єднаних сил Югославської армії та сербських воєнізованих формувань, які згодом вчинили численні звірства. На той час місто було значною мірою зруйноване.

У резолюції депутати також засудили "усі форми заперечення, применшення або героїзації воєнних злочинів", при цьому відзначили публічні почесті, віддані засудженому боснійсько-сербському воєнному злочинцю Ратко Младичу під час його похорону в Белграді в липні цього року.

Напередодні голосування в Європейському парламенті резолюцію розкритикував "Студентський список", який переміг на нещодавніх парламентських виборах у Сербії.

"Студентський список" стверджував, що слід також визнати воєнні злочини, скоєні проти сербських цивільних осіб під час хорватського конфлікту. Він заявив, що резолюція не сприяє "об’єктивному розумінню історичних подій" чи примиренню.

"Відповідальність за воєнні злочини має бути індивідуальною та встановлюватися на основі доказів і остаточних судових рішень, а не покладатися на цілі народи", – заявили у партії.

У резолюції міститься доручення голові Європейського парламенту надіслати її урядам та парламентам країн-членів ЄС, а також країн Західних Балкан.

Нагадаємо, у об'єднанні "Студентський список", який здобув перемогу на парламентських виборах в Сербії, вперше оприлюднили свою офіційну програму – у ній йдеться про курс на вступ до ЄС та про збереження добрих стосунків з Росією.

Також раніше, на відкритті Форуму з питань розширення ЄС, прозвучала сербська націоналістична пісня "Ой, Косово, Косово". Виконання сербської націоналістичної пісні, пов’язаної з балканськими війнами 1990-х років, викликало дипломатичний скандал у Брюсселі.