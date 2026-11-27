За результатами останнього опитування, міністром, роботу якого громадськість Литви найчастіше оцінює високо, є міністр закордонних справ Кястутіс Будріс.

Дані відповідного опитування наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Литовсько-британська компанія Baltijos Tyrimai, що займається дослідженням ринку та громадської думки, провела опитування серед 1 020 мешканців Литви в період з 23 жовтня по 9 листопада 2026 року.

Респондентам було запропоновано вказати, чию роботу серед міністрів нинішнього уряду вони оцінюють найкраще. Їм показали картку з іменами всіх 14 міністрів. Ім’я прем’єр-міністра Міндаугаса Сінкявічюса в опитуванні не фігурувало.

Дані, зібрані компанією Baltijos Tyrimai, показали, що респонденти найвище оцінили міністра закордонних справ Кястутіса Будріса (22%).

Міністерка соціального забезпечення та праці Інга Ругінене відстала від нього лише незначно (20%), а третє місце посів міністр охорони здоров’я Лінас Кукурайтис (15%).

Міністра внутрішніх справ Мартінаса Кателінаса найкращим назвали 13% респондентів, міністра енергетики Лукаса Савіцкаса – 11%, а міністра оборони Робертаса Каунаса – 10%.

Міністерку юстиції Ріту Тамашунене, міністра сільського господарства Кястутіса Мажейку та міністра транспорту Юраса Тамінскаса до числа трьох найкращих міністрів віднесли по 8% респондентів.

Однак аж 17% опитаних заявили, що жоден міністр наразі не справляється зі своїми обов’язками, а аналогічна частка – 16% – не мала думки з цього питання.

Тим часом у Польщі міністр закордонних справ Радослав Сікорський став найпопулярнішим політиком, обійшовши президента Кароля Навроцького.

А у США рейтинг схвалення президента Дональда Трампа залишається близьким до найнижчого рівня за час його президентства і становить 32%.