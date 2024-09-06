Чому Стефанішиній віддали Мін’юст, що буде далі у переговорах з ЄС і яких труднощів очікувати

Серед урядових кадрових ротацій цього тижня звільнення і потім призначення Ольги Стефанішиної стало одним з найменш проблемних у пошуку голосів – але від того не менш дивним.

У середу її звільнили з посади віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, щоби вже у четвер знову призначити на ту саму посаду, але тепер – суміщену з керівництвом Міністерством юстиції.

Про те, навіщо ці зміни, що на нас чекає далі у переговорах з ЄС, про майбутні зміни до Конституції і інші виклики Ольга Стефанішина розповіла редактору "ЄвроПравди" Сергію Сидоренку у першому інтерв’ю після призначення. Далі – основні тези віцепрем’єрки.

Я і віцепрем’єрка з євроінтеграції, і міністерка юстиції одночасно.

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Передусім я – віцепрем'єрка з питань євроінтеграції, тож уся моя робота також у статусі міністра юстиції буде наповнена духом повноважень віцепрем'єрки.

Зрештою, наші переговори щодо членства в ЄС від початку і до закриття будуть пов’язані із завданнями у сфері фундаментальних прав і верховенства права – а це теж тематика Мін'юсту, який відповідає за правову політику, за права людини.

Завдяки цьому об’єднанню з Мін'юстом має бути посилена моя спроможність як віцепрем’єрки.

У мене є план та бачення, як правильно налагодити роботу в Мін’юсті, адже потрібно буде займатися і питаннями, які не пов’язані з євроінтеграцією.

Треба не забувати, що у Міністерстві юстиції є заступники, які відповідають за ці та інші напрямки, за формування політик. Я погоджуюся з тим, що зрештою відповідальність буде на мені як на міністрові, але кадрові питання (делегування. – ЄП) будуть в пріоритеті.

Я знаю команду Мін’юсту і у мене немає до неї якихось принципових претензій.

Зараз я, звісно, поспілкуюся з усіма заступниками. Будемо визначати, чи маємо спільний шлях, чи ні. Але я не маю наміру щодо якихось радикальних рішень.

Що точно зміниться – то це те, що Мін'юст буде посилений з точки зору євроінтеграції.

В мене також є певне бачення і щодо глибшої реформи Мін’юсту.

Та переговори про вступ до ЄС – це пріоритет.

Найближча новина – у жовтні має бути готовий звіт Єврокомісії, який буде зрізом, оцінкою нашої роботи за рік. Я його називаю "зріз державності".

З урахуванням цього звіту ми будемо формувати базу нашої переговорної позиції з ЄС по кожному напрямку.

До кінця року ми маємо завершити всю роботу, яка стосується так званого кластера fundamentals, тобто засадничих питань – щоб бути готовими до відкриття переговорів за цим напрямком.

І я вважаю, що в першій половині 2025 року ми зможемо також відкрити переговори по блоку "Внутрішній ринок".

Кластер "Внутрішній ринок" – це така мікроконституція членства, це базові питання, які нам треба виконати якнайшвидше, щоб далі ефективніше рухатися і за іншими напрямками.

Складнощі 100% будуть виникати, причому вони виникатимуть постійно і регулярно. Тому що це нормальне функціонування ЄС. Президент задав завдання, вектор на те, що будь-що ми маємо вибудувати міцні відносини з нашими сусідами.

І я підкреслю, що йдеться не лише про Угорщину.

Я абсолютно впевнена, що цей новий етап перезапуску уряду з точки зору поєднання моєї посади віцепрем'єрки і очільниці Мін'юсту буде успішним. І я вбачаю в цьому величезну цінність.

Я вважаю, що моя робота на цій посаді дозволить нарешті стерти ту атмосферу помилкового, хибного сприйняття нашої країни як країни меншовартісних, корумпованих, невпевнених у собі чиновників.

Повне інтерв’ю – в матеріалі "Під час вступу до ЄС нам доведеться потренувати вміння не розчаровуватися". Інтерв’ю Стефанішиної.