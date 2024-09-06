Почему Стефанишиной отдали Минюст, что дальше в переговорах с ЕС и каких трудностей ожидать

Среди правительственных кадровых ротаций на этой неделе увольнение и затем назначение Ольги Стефанишиной стало одним из наименее проблемных в поиске голосов – но от этого не менее странным.

В среду ее уволили с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, чтобы уже в четверг снова назначить на ту же должность, но теперь – совмещенную с руководством Министерством юстиции.

О том, зачем эти изменения, что нас ждет дальше в переговорах с ЕС, о предстоящих изменениях в Конституцию и других вызовах Ольга Стефанишина рассказала редактору "ЕвроПравды" Сергею Сидоренко в первом интервью после назначения. Далее – основные тезисы вице-премьера.

Я и вице-премьер по евроинтеграции, и министр юстиции одновременно.

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Прежде всего я – вице-премьер по вопросам евроинтеграции, поэтому вся моя работа также в статусе министра юстиции будет наполнена духом полномочий вице-премьера.

В конце концов, наши переговоры о членстве в ЕС от начала и до закрытия будут связаны с задачами в сфере фундаментальных прав и верховенства права – а это тоже тематика Минюста, который отвечает за правовую политику, за права человека.

Благодаря этому объединению с Минюстом должны быть усилены мои возможности как вице-премьера.

У меня есть план и видение, как правильно наладить работу в Минюсте, ведь нужно будет заниматься и вопросами, которые не связаны с евроинтеграцией.

Надо не забывать, что в Министерстве юстиции есть заместители, которые отвечают за эти и другие направления, за формирование политик. Я согласна с тем, что в конце концов ответственность будет на мне как на министре, но кадровые вопросы (делегирование. – ЕП) будут в приоритете.

Я знаю команду Минюста и у меня нет к ней каких-то принципиальных претензий.

Сейчас я, конечно, пообщаюсь со всеми заместителями. Будем определять, есть ли у нас общий путь или нет. Но я не настроена на какие-то радикальные решения.

Что точно изменится – это то, что Минюст будет усилен с точки зрения евроинтеграции.

У меня также есть определенное видение и относительно более глубокой реформы Минюста.

Но переговоры о вступлении в ЕС – это приоритет.

Ближайшая новость – в октябре должен быть готов отчет Еврокомиссии, который будет срезом, оценкой нашей работы за год. Я его называю "срез государственности".

С учетом этого отчета мы будем формировать базу нашей переговорной позиции с ЕС по каждому направлению.

До конца года мы должны завершить всю работу, которая касается так называемого кластера fundamentals, то есть основополагающих вопросов – чтобы быть готовыми к открытию переговоров по этому направлению.

И я считаю, что в первой половине 2025 года мы сможем также открыть переговоры по блоку "Внутренний рынок".

Кластер "Внутренний рынок" – это такая микроконституция членства, это базовые вопросы, которые нам надо выполнить как можно быстрее, чтобы дальше эффективнее двигаться и по другим направлениям.

Сложности 100% будут возникать, причем они будут возникать постоянно и регулярно. Потому что это нормальное функционирование ЕС. Президент задал задачу, вектор на то, что во что бы то ни стало мы должны выстроить крепкие отношения с нашими соседями.

И я подчеркну, что речь идет не только о Венгрии.

Я абсолютно уверена, что этот новый этап перезапуска правительства с точки зрения сочетания моей должности вице-премьера и главы Минюста будет успешным. И я вижу в этом огромную ценность.

Я считаю, что моя работа на этой должности позволит наконец стереть ту атмосферу ошибочного, ложного восприятия нашей страны как страны неполноценных, коррумпированных, неуверенных в себе чиновников.

Полное интервью – в материале "В процессе вступления в ЕС нам придется потренировать умение не разочаровываться". Интервью Стефанишиной.