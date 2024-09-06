Іспанія передає Україні батарею ППО HAWK 

Іспанія оголосила про надання Україні повної батареї системи протиповітряної оборони HAWK.

Як повідомили у Міноборони Іспанії, про це оголосила міністерка оборони Маргарита Роблес на засіданні "формату Рамштайн" у присутності президента України.

Роблес анонсувала значний пакет військової допомоги, який Іспанія відправить в Україну "найближчими тижнями".

"У відповідь на прохання президента Зеленського про системи протиповітряної оборони, міністерка Роблес анонсувала невідкладне надання повної батареї HAWK, що включає шість пускових установок, також наданих Іспанією та вже розташованих у Польщі", – йдеться у комюніке.

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Міністерка також говорила про підготовку наступних партій допомоги та проєкти, які почав іспанський оборонпром у продовження укладеної угоди про безпекову співпрацю між Україною та Іспанією, та зазначила, що Іспанія активізує свою участь у місії ЄС з підготовки українських військових.

Тим часом Пентагон розкрив вміст нового пакета військової допомоги для України, анонсованого під час 24-го "Рамштайну".

Нагадаємо, перед цим 5 вересня президент Румунії схвалив передання Україні ЗРК Patriot, поставивши крапку у затвердженні рішення.